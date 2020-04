Ο κορονοϊός συνεχίζει να “θερίζει” στην Αγγλία, αλλά παρά τις αντιδράσεις, η Premier League ετοιμάζεται να ξεκινήσει ξανά, ώστε να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, έχει ήδη γίνει ο σχεδιασμός για την ύπαρξη αγώνων με βάση τις νέες προϋποθέσεις που δημιουργεί ο κορονοϊός και αυτός περιλαμβάνει προπονήσεις στις 18 Μαΐου και σέντρα στους αγώνες στις 8 Ιουνίου.

Επιστρέφει τον Ιούνιο η Premier League

Όσον αφορά τα μέτρα για την προστασία των ποδοσφαιριστών, ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αναγκαστική χρήση της μάσκας, αλλά και η απαγόρευση του… φτυσίματος στον αγωνιστικό χώρο.

1. Όλος ο εξοπλισμός προπονήσεων και αγώνων θα απολυμαίνεται πριν και μετά τη χρήση από ειδική ομάδα που θα φοράει στολή.

2. Οι παίκτες θα φορούν σε κάθε στιγμή τους μάσκα

3. Τα αυτοκίνητα θα παρκάρονται ανά τρεις θέσεις.

4. Δεν θα γίνονται μασάζ στους παίκτες, παρά μόνο στην περίπτωση που το ζητήσει ο γιατρός της ομάδας.

5. Τα υγρά που θα καταναλώνονται, θα πετιούνται σε συγκεκριμένο μέρος.

6. Δεν θα ουρεί κανείς σε ανοικτό χώρο, παρά μονάχα στην τουαλέτα.

7. Αρχικά θα βρίσκονται μόνο πέντε παίκτες ανά προπονητικό χώρο.

8. Οι παίκτες θα έχουν έως 15 λεπτά χρόνο προετοιμασίας για προπόνηση.

9. Οι προπονήσεις θα διαρκούν έως 75 λεπτά.

10. Θα υπάρχουν 15 λεπτά ξεκούρασης.

11. Θα τιμωρείται όποιος φτύνει στο γήπεδο.

📅 Training to begin – May 18th

📅 Premier League returns – June 8th



The Premier League have sent out 'return schedules' to clubs as part of 'Project Restart'. They've included a list of rules everybody must follow for it to happen. 🤝 https://t.co/k9YgNaZxLu