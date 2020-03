Σε μία ανακοίνωση που θα ενθουσιάσει τους απανταχού gamers, προχώρησε η εταιρεία Sports interactive, αφού στο πλαίσιο του κορονοϊού, θα επιτρέψει δωρεάν… λιώσιμο στο Football Manager μέχρι τις 25 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα και από σήμερα Τετάρτη (18/3) και για μία εβδομάδα, θα μπορεί ο καθένας να συνδέεται διαδικτυακά και να παίζει το δημοφιλές παιχνίδια 100% δωρεάν, σε μία πρωτοβουλία της εταιρεία για τη στήριξη της καμπάνιας “μένουμε σπίτι” σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται μάλιστα για την τελευταία έκδοση του παιχνιδιού, το Football Manager 2020, το οποίο και αφορά τη φετινή ποδοσφαιρική σεζόν στα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

🚨🚨🚨



Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20



Your season is just beginning… https://t.co/fSwauIaemS pic.twitter.com/vMetkSO6q0