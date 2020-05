Ο κορονοϊός “πλήττει” σε μεγάλο βαθμό τις ΗΠΑ, αλλά τα γήπεδα του μπάσκετ, ετοιμάζονται να “ανοίξουν” σιγά σιγά και φαίνεται ότι το NBA άναψε το “πράσινο φως” για να γίνονται και τεστ στους παίκτες των περισσότερων ομάδων.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του ESPN, σε περιοχές των ΗΠΑ, όπου υπάρχει πια επάρκεια για τεστ στα νοσοκομεία, οι ομάδες του NBA θα μπορούν να προμηθεύονται τεστ για τους παίκτες του, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν συμπτώματα του κορονοϊού.

Κάπως έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες για τη συνέχιση της σεζόν, αφού ένα από τα μείζονα ζητήματα ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να γίνουν τεστ σε χιλιάδες αθλητές, την ώρα που αυτά δεν ήταν αρκετά για τον κόσμο που τα είχε ανάγκη στα νοσοκομεία.

Story filed to ESPN: In municipalities where coronavirus testing has become readily available for at-risk healthcare workers, teams opening facilities for voluntary workouts will be allowed to administer Covid-19 tests to asymptomatic players and staff.