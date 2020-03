Το Μπαρτσελόνα – Νάπολι είναι επίσημα το δεύτερο ματς της φάσης των “16” του Champions League που θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, ενώ σύμφωνα με ισπανικά Μέσα η UEFA σκέφτεται πλέον την αναβολή τόσο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης όσο και του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των “16”.

Τα προληπτικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού οδήγησαν στην απόφαση να διεξαχθεί χωρίς κόσμο στις κερκίδες ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Νάπολι για την φάση των “16” του Champions League, ενώ στον “αέρα” φαίνεται να είναι και η μοίρα του Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι.

