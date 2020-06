Ο προπονητής της Λιβόρνο στην Ιταλία, Αντόνιο Φιλιπίνι ήταν ένας από αυτούς που ο κορονοϊός “πλήγωσε” ανεπανόρθωτα στην περίοδο της έξαρσής του στη χώρα, καθώς οδήγησε στο θάνατο της μητέρας του.

Ο Φιλιπίνι επέστρεψε στους πάγκους μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Ιταλία και ενώ ο κορονοϊός έχει αρχίσει να περιορίζεται, αλλά “λύγισε” κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τους νεκρούς του ιού.

Ο έμπειρος κόουτς ξέσπασε σε λυγμούς στον πάγκο και δημιούργησε μία σπαρακτική εικόνα, στη μνήμη της μητέρας του, που “έφυγε” μέσα στην πανδημία.

Livorno manager Antonio Filippini crying during minute's silence for covid-19 victims following the death of his mother from coronavirus 💔



(via @DVACMILAN) pic.twitter.com/iw4GE1vQPB