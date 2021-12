Τα νέα μέτρα στη Σκωτία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού προβλέπουν έως 500 οπαδούς σε όλα τα παιχνίδια, περιλαμβάνοντας και το ντέρμπι του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Σέλτικ και Ρέιντζερς.

Το “Old Firm” είναι προγραμματισμένο για τη δεύτερη ημέρα του 2022, αλλά οι “Κέλτες” ζήτησαν και επίσημα πια να ξεκινήσει νωρίτερα η χειμερινή διακοπή του πρωταθλήματος για να γίνει το ντέρμπι με κόσμο.

Όλοι στη Σέλτικ αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην κοινωνία από την τρέχουσα πανδημία και η υγεία και η ασφάλεια όλων πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητά μας.

Υπό το φως της σημερινής ανακοίνωσης σχετικά με τους οπαδούς που παρακολουθούν αγώνες, η Σέλτικ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ζήτησε σήμερα από την SPFL να μεταθέσει την προγραμματισμένη χειμερινή διακοπή και να προγραμματίσει εκ νέου τους αγώνες που επηρεάζονται από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Το παιχνίδι οφείλει στους υποστηρικτές του να εξερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα για να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα όλοι οι οπαδοί να μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να υποστηρίξουν το παιχνίδι που αγαπούν.

#CelticFC statement in light of today’s announcement regarding supporters attending matches.