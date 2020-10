Κορονοϊός: Συνεχίζεται η Premier League παρά το lockdown στη Βρετανία

Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί δύσκολες συνθήκες για τους πολίτες σε ολόκληρο τον πλανήτη και η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα νέο γενικό lockdown μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό όμως από τα βρετανικά ΜΜΕ, το γεγονός δεν θα επηρεάσει τα σημαντικά αγωνιστικά γεγονότα στο Νησί κι αυτό περιλαμβάνει και την Premier League.

Lockdown για ένα μήνα ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον – Σκηνές πανικού στα σούπερ μάρκετ

Οι αγώνες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Αγγλίας θα συνεχιστούν κανονικά παρά το lockdown, ενώ το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες μετέχουν οι αγγλικοί σύλλογοι.

BREAKING: UK Government confirms elite sport, including the Premier League, will continue despite a new national lockdown.



