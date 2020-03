Στην Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη αποφασίζουν το “λουκέτο” σε όλα τα γήπεδα για το καλό της δημόσιας υγείας, μετά την εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά στην Τουρκία αποφάσισαν να συνεχίσουν να διεξάγονται οι αγώνες.

Την ώρα που στη χώρα επικρατεί… άγνοια για τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων, οι τουρκικές αρχές ενημέρωσαν επίσημα, ότι θα γίνονται κανονικά όλοι οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, αλλά χωρίς θεατές.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση κάνει λόγο για παιχνίδια σε όλα τα γήπεδα, κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που έχει “θορυβήσει” όμως πολλούς παίκτες των σχετικών διοργανώσεων. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσά τους είναι και ο Κώστας Σλούκας της Φενέρμπαχτσε, αλλά και οι Σιώπη, Μπακασέτας και Τζαβέλας της Αλάνιασπορ.

