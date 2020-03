Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αυξάνονται διαρκώς σε όλο τον κόσμο και η… χιονοστιβάδα των αναστολών στις αθλητικές διοργανώσεις “παρέσυρε” πλέον και τους αγώνες τένις σε όλο τον κόσμο.

Η ATP είχε αναγκαστεί να αναβάλλει ήδη αρκετά τουρνουά, αλλά με νέα επίσημη ανακοίνωσή της, ενημέρωσε όλο τον κόσμο, ότι το σύνολο των αγώνων του τουρ θα αναβληθεί προσωρινά και για 6 εβδομάδες, με στόχο την ασφάλεια των αθλητών, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έγιναν λόγω κορονοϊού τα τουρνουά Indian Wells και Μαϊάμι Όπεν, ενώ με βάσει τις νέες ημερομηνίες, δε θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια σε είναι Χιούστον, Μαρακές, Μόντε Κάρλο, Βαρκελώνη και τη Βουδαπέστη.

Μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι ιθύνοντες για τους βαθμούς που θα χάσουν οι αθλητές σε αυτά τα τουρνουά.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.