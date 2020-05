Απίστευτες εξελίξεις στην Μπουντεσλίγκα, η οποία και προσπαθεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα που διέκοψε ο κορονοϊός, αλλά νέα κρούσματα στη Ντιναμό Δρέσδης βάζουν “βόμβα” στα… θεμέλια της επανέναρξης.

Όπως έγινε γνωστό από την ίδια τη Ντιναμό Δρέσδης, δύο μέλη της βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό και έτσι θα πρέπει όλη η ομάδα να τεθεί σε καραντίνα για 14 ημέρες, χάνοντας προπονήσεις, αλλά σίγουρα και το πρώτο παιχνίδι στην επανεκκίνηση της Μπουντεσλίγκα.

«Είμαστε σε επαφή με την αρμόδια αρχή Υγείας και τη DFL για να συντονίσουμε όλα τα περαιτέρω βήματα. Το γεγονός είναι ότι εμείς δεν μπορούμε ούτε να προπονηθούμε ούτε να συμμετάσχουμε στα παιχνίδια τις επόμενες 14 ημέρες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το πρωτάθλημα Γερμανίας έχει ορίσει “σέντρα” στις 15 Μαΐου και η Ντιναμό ήταν να αντιμετωπίσει στην πρώτη αγωνιστική ημέρα το Ανόβερο, παιχνίδι που είναι πλέον στον “αέρα”, όπως και ολόκληρη η Μπουντεσλίγκα, η οποία πάντως δεν έχει ακόμη πάρει θέση επί του θέματος.

Dynamo Dresden's entire squad have been put in isolation for two weeks – just a week before the Bundesliga restart.



In full: https://t.co/dWz9Ok5oGR pic.twitter.com/OhC7ImhWdk