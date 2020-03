Το NBA διακόπηκε μετά το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στον Ρούντι Γκομπέρ των Γιούτα Τζαζ και από τότε υπάρχουν διάφορα σενάρια για το μέλλον της διοργάνωσης.

Τα περισσότερα από αυτά θεωρούν ότι η σεζόν θα ολοκληρωθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να μεταφέρει πιο αργά την επόμενη, αλλά σε κάθε περίπτωση οι όποιες εξελίξεις, εξαρτώνται φυσικά από τον κορονοϊό.

Ο γνωστός ρεπόρτερ του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, έγραψε όμως στο twitter ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το NBA δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν τα μέσα ή και τα τέλη του Ιουνίου.

«Η σύσταση του CDC (σ.σ. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ασθενειών) για εκδηλώσει χωρίς περισσότερους από 50 ανθρώπους, για τους επόμενους δύο μήνες, έρχεται σαν ένας αριθμός τον οποίο οι ιδιοκτήτες και οι ιθύνοντες στο ΝΒΑ, πιστεύουν ότι αποτελεί το καλύτερο σενάριο για μία επιστροφή στην αγωνιστική δράση, περίπου στα μέσα ή τα τέλη Ιουνίου, χωρίς φιλάθλους».

CDC recommendation of no events of 50-plus people for next two months comes as a number of NBA owners and executives increasingly believe a best case scenario is a mid-to-late June return to play — with no fans. League's scouting for possible arena dates all the way thru August.