Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοινώνεται και ο Λούκα Μόντριτς ανανεώνει

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 15ο Champions League στην ιστορία της, είπε -με ιδανικό τρόπο- “αντίο” στον Τόνι Κρόος και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Έρχονται οι ανακοινώσεις για Κιλιάν Εμπαπέ και Λούκα Μόντριτς.

Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται στην Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την κατάκτηση του Champions League. Ο Λούκα Μόντριτς συμφώνησε για νέο μονοετές συμβόλαιο με τη “βασίλισσα”, που θα τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2025.

Ο 38χρονος Κροάτης δέχθηκε χαμηλότερο μισθό ως μέρος της νέας συμφωνίας, αφού είχε κυρίως δευτερεύοντα ρόλο αυτή τη σεζόν.

“Τι χαρά να είμαστε πάλι εδώ μετά από δύο χρόνια! Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλη τη σεζόν. Αυτό το τρόπαιο ανήκει και σε σας. Τα λέμε την επόμενη σεζόν, ζήτω η Ρεάλ!”, είπε από μικροφώνου ο Κροάτης, κατά τη διάρκεια των εορτασμών των “μερένγκες” για την 15η κατάκτηση Champions League, με το κοινό στο “Μπερναμπέου” να ξεσπά σε επευφημίες.

LUKA MODRIĆ: “SEE YOU NEXT SEASON” HE’S STAYING pic.twitter.com/R1t5IhGIl7

Από τότε που μετακόμισε στη Μαδρίτη, το 2012 από την Τότεναμ, ο Μόντριτς έχει κερδίσει 26 τρόπαια, τα περισσότερα στην ιστορία του συλλόγου μαζί με τον Νάτσο, ξεπερνώντας τους Καρίμ Μπενζεμά και Μαρσέλο μετά τη νίκη του Σαββάτου στον τελικό του Champions League.

Ο Μόντριτς στοχεύει επίσης να ξεπεράσει το ρεκόρ του Πάκο Χέντο με έξι τίτλους Champions League (μεταξύ 1955-1966), κάτι που μπορεί να πετύχει μαζί με τον Ντάνι Καρβαχάλ και τον Νάτσο εάν ο τελευταίος αλλάξει γνώμη και ανανεώσει. Ο Μόντριτς έχει γίνει ήδη ο γηραιότερος παίκτης που εκπροσωπεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Φέρεντς Πούσκας.

Ο διεθνής μέσος έχει εμφανιστεί 45 φορές σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, τις περισσότερες ως αλλαγή, με τις 14 από τις 32 εμφανίσεις του στη La Liga να προέρχονται από τον πάγκο. Παρά το γεγονός ότι διαδραματίζει περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο, ο επαγγελματισμός και η ανταγωνιστικότητά του χαίρουν τεράστιας εκτίμησης από ολόκληρο τον οργανισμό και τους οπαδούς.

Την ίδια στιγμή, οι πάντες στην Ρεάλ Μαδρίτης κάνουν refresh στο σάιτ και στα social της ομάδας, για να δουν εάν η “βασίλισσα” ανακοίνωσε τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Νέο δημοσίευμα της AS αναφέρει πως η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναμένεται να ανακοινώσει τον Γάλλο σταρ πριν από το φιλικό της εθνικής Γαλλίας με το Λουξεμβούργο την Τετάρτη (05/06) ενόψει της προετοιμασίας για το Euro 2024.

Real Madrid will ANNOUNCE Kylian Mbappé in the NEXT HOURS. @diarioaspic.twitter.com/XpJLZvy1Cc