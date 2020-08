Ο κορονοϊός δεν επέτρεψε στη Μπάγερν Μονάχου να χαρεί με τον κόσμο της την κατάκτηση του Champions League.

Στην εποχή του Covid -19, δεν υπάρχουν γλέντια κι επιτροπές υποδοχών. Η θριαμβεύτρια της Λισαβόνας, Μπάγερν, επέστρεψε στο Μόναχο μετά την κατάκτηση του Champions League και στο αεροδρόμιο δεν υπήρχε κανείς για να περιμένει την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η αποστολή της Μπάγερν «προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο της πόλης, γύρω στις 6 το απόγευμα, με τους παίκτες και τα μέλη της γερμανικής ομάδας να επιβιβάζονται άμεσα σε λεωφορεία που τους περίμεναν για να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της Μπάγερν στο Μόναχο:

The champions are back in town! 🏆 #MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/Ik2aFpbybz