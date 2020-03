Ο κορονοϊός συνεχίζει να “απειλεί” τη δημόσια υγεία σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά παράλληλα να δημιουργεί και προβλήματα στον αθλητισμό, με τις όλες τις διοργανώσεις να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των θεατών στις εξέδρες.

Ήδη στην Ευρώπη, έχουν αναβληθεί πολλοί αγώνες και άλλοι γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, με την Ιταλία να βάζει μάλιστα και προσωρινό “λουκέτο” σε όλα τα γήπεδα.

Η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολη όμως και στις ΗΠΑ, με του ιθύνοντες του NBA να συναντώνται για να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις και τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αγώνες χωρίς θεατές, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Concerns are escalating among owners and executives that more drastic steps could be coming for the league, including games played with only essential personnel in arenas; the precise scenario that the NBA has required teams be prepared to execute. https://t.co/xnpVXX8KHj