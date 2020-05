Στο NBA εξετάζεται κάθε λύση για να ολοκληρωθεί η σεζόν, καθώς και οι ίδιοι οι παίκτες έχουν δηλώσει μέσω του εκπροσώπου τους, Κρις Πολ, ότι θέλουν να παίξουν “σαν τρελοί”, παρά το φόβο του κορονοϊού.

Πέρα από την επιθυμία των παικτών όμως, το ίδιο το NBA έχει ακόμη πιο σημαντικούς λόγους για να επαναφέρει την αγωνιστική δράση, αφού σε διαφορετική περίπτωση εκτιμάται ότι θα χάσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν η σεζόν του NBA διακοπεί οριστικά, η διοργάνωση θα χάσει ένα ποσό της τάξης των 900 εκατομμυρίων δολαρίων, μόνο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος.

NBA would lose approximately $900 million in television revenue without playoffs, report sayshttps://t.co/XLSMbepQf4