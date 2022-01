Η μετεγγραφή του Κώστα Κουφού στην ιταλική Βενέτσια φαίνεται ότι δεν θα “προχωρήσει” τελικά, με τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ως αιτία τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα νέα υγειονομικά μέτρα στη γειτονική χώρα.

Ο άλλοτε διεθνής σέντερ, που μετά από μία μεγάλη καριέρα στο NBA αγωνίστηκε πέρυσι στην Ευρώπη με τη φανέλα των ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακού, εμφανιζόταν να έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Μάικ Μπράμος.

Η υπόθεση “χάλασε” όμως, λίγο πριν ταξιδέψει ο Κουφός στην Ιταλία για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και έτσι παραμένει ελεύθερος στις ΗΠΑ, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Kosta Koufos, 11-year NBA center, will no longer be signing with Italian club Reyer Venezia as expected because of new guidelines and travel restrictions in the country, sources say. After beginning the season the Ignite select team in the @nbagleague, Koufos is now a free agent.