Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας χρειαζόταν τρεις ασίστ για να ξεπεράσει τον Τομά Ερτέλ στην τέταρτη θέση των καλύτερων πασέρ όλων των εποχών και της έδωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός – Μονακό.

Ο Έλληνας γκαρντ μετράει πλέον 1342 ασίστ και βρίσκεται πίσω μόνο από τους Νικ Καλάθη, Βασίλη Σπανούλη και Σέρχι Ροντρίγκες.

Νικ Καλάθης – 1.740

Βασίλης Σπανούλης – 1.607

Σέρχιο Ροντρίγκεθ – 1.583

A player every team would love to have in their roster! @kos_slou moves to 4th in the All-Time rankings for assists made 🅰️#EveryGameMatters pic.twitter.com/2grrCS2GQp