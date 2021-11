Ο Κώστας Τσιμίκας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ. Με τις φετινές του εμφανίσεις στη Λίβερπουλ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών της ομάδας, κάτι που εξέφρασε ο ίδιος ο Γερμανός τεχνικός.

Ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον (27/11) για την Premier League, ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στους Κώστα Τσιμίκα και Άντι Ρόμπερτσον.

Οι δυο παίκτες αποτελούν αξιόπιστες λύσεις για τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος -όμως- τόνισε πως ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο λόγος που οι οπαδοί των “ρεντς” έχουν… ξεχάσει το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι ο Ρόμπερτσον.

“Ο κόσμος ξεχνάει πόσο καλός παίκτης είναι ο Ρόμπερτσον, μόνο και μόνο γιατί κι ο Τσιμίκας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ευτυχώς που είναι τόσο καλός, γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Πριν από τον Τσιμίκα δεν είχαμε τέτοια καλή λύση για τη θέση σε κάθε περίπτωση. Δεν αμφισβητώ τον Ρόμπερτσον και είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη του Κώστα”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιούργκεν Κλοπ σε συνέντευξη Τύπου.

📺 Jurgen Klopp on Robertson/Tsimikas:



“People constantly forget how good Robbo is in these moments – thank god Kostas is good as well.” 🔴 pic.twitter.com/8Udgd7qdib