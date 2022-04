Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασύρθηκε και πάλι από τη Λίβερπουλ, με τον Ρόι Κιν να τονίζει πως αυτοί οι παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” δεν είναι καν συμπαθητικοί για να δεθεί κάποιος μαζί τους.

Ο παλαίμαχος Ιρλανδός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτικό πλατό του Sky Sports μαζί με τον Γκρέιαμ Σούνες κι έκραξε τους παίκτες του Ράνγκνικ για τη νέα τραγική εμφάνιση τους.

“Από τη δική μου εμπειρία ως παίκτης σε αυτή την ομάδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε υπέροχους χαρακτήρες, παίκτες που ήθελες να είσαι μαζί τους: Μπράιαν Ρόμπσον, Μπρους, Πάλιστερ, Ινς, Μπέκαμ, Γκιγκς, όλα αυτά τα παιδιά. Δεν νικούσαμε κάθε εβδομάδα αλλά κοιτούσες γύρω σου και έλεγες πως τα δώσω όλα σε κάθε ματς.

Αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, δεν σε κάνει ούτε καν να νιώθεις συμπάθεια για αυτή. Είναι σαν ρομπότ, χωρίς συναισθήματα. Δεν έχω ακούσει ποτέ στο παρελθόν για τόσους πολλούς παίκτες που θέλουν να φύγουν από το κλαμπ.

Στη δική μου εποχή δεν σκεφτόμασταν ποτέ κάτι τέτοιο, να φύγουμε από τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο”, είπε μεταξύ άλλων ο Ρόι Κιν.

🗣 “This team is not even likeable, you don’t even warm to them.”



Roy Keane calls the Manchester United team unlikeable and robotic pic.twitter.com/sMUpFa0xch