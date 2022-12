Η Χαρτς έφυγε με το βαθμό από την έδρα της Νταντί Γιουνάιτεντ (2-2) το βράδυ του Σαββάτου (24.12), αλλά η αναμέτρηση «πλήγωσε» τους φιλοξενούμενους. Ο τερματοφύλακας, Κρεγκ Γκόρντον τραυματίστηκε σοβαρά και έφυγε για το νοσοκομείο.

Ο Κρεγκ Γκόρντον της Χαρτς αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και λαμβάνοντας οξυγόνο, μετά την σοκαριστική σύγκρουση που είχε στο 73’ του αγώνα με τον επιθετικό της Νταντί Γιουνάιτεντ, Στίβεν Φλέτσερ.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, δείχνουν πως το δεξί πόδι του 39χρονου τερματοφύλακα (31 Δεκεμβρίου έχει γενέθλια) λύγισε με άσχημο τρόπο πάνω στη σύγκρουση (φάνηκε να έχει.. στρίψει και να «δείχνει» ανάποδα).

Το πόδι του Γκόρντον μπήκε σε νάρθηκα και ο παίκτης αποχώρησε πάνω σε φορείο -και για το νοσοκομείο- λαμβάνοντας οξυγόνο, λόγω δυσφορίας που παρουσίασε. Χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημα (γίνεται λόγος για σπάσιμο), είναι σχεδόν σίγουρο πως η σεζόν για τον Σκωτσέζο τερματοφύλακα… τελείωσε πρόωρα.

H φάση του τραυματισμού στο 1:48 του βίντεο που ακολουθεί

Lawrence Shankland’s late penalty earned Hearts a draw at Dundee United but they lost Scotland keeper Craig Gordon to serious injury pic.twitter.com/eqSvD8PVwS