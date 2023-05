“Πάγωσαν” στην Αναντολού Εφές. O Κρις Σίνγκλετον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος. Δεν επιβεβαιώνεται από την ομάδα η είδηση, ότι ο Αμερικανός υπέστη έμφραγμα.

Τα άσχημα νέα στην Αναντολού Εφές συνεχίζονται, με τον Κρις Σίνγκλετον να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, έχοντας πόντους στο στήθος. Τα πρώτα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έμφραγμα, ωστόσο από την ομάδα αναφέρει πως η στεφανιογραφία, στην οποία υποβλήθηκε, βγήκε καθαρή.

«Η στεφανιογραφία του Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος εξετάζεται σήμερα μετά από πόνο στο στήθος, βρέθηκε καθαρή. Οι περαιτέρω έρευνες για τον παίκτη μας συνεχίζονται. Σε αυτό το διάστημα θα τηρείται υπό παρακολούθηση και τις εξελίξεις θα τις κοινοποιεί ο σύλλογός μας», τονίζει η τουρκική ομάδα.

Είναι δεδομένο ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Και όλα αυτά, τη στιγμή που στην Αναντολού Εφές προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκαριστικό τρακάρισμα του Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος σώθηκε από θαύμα.

Με ανάρτησή της, η Ένωση των παικτών της Euroleague ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Κρις Σίνγκλετον.

Get well soon Chris Singleton, we wish you a quick recovery!