Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας και έμεινε στην ισοπαλία 1-1 για τη 19η αγωνιστική της Premier League, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει το νικηφόρο σερί των εννιά τελευταίων αγώνων της.

Αυτή τη φορά, ο Ράσφορντ δεν σκόραρε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ο Μπρούνο Φερνάντες επιβεβαίωσε τη δική του φόρμα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του στο 43ο λεπτό, από ασίστ του Έρικσεν. Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρέθηκαν έτσι μερικά λεπτά από τη νίκη, αλλά ο Ολίσε “χτύπησε” στις καθυστερήσεις και έβαλε… stop στην ομάδα του Τεν Χαγκ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε έτσι την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά της από την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League και είναι ισόβαθμη με την Μάντσεστερ Σίτι στη δεύτερη θέση, έχοντας όμως πλέον και ένα παιχνίδι περισσότερο.

MICHAEL OLISE ARE YOU FUCKING KIDDING ME?!?!?!?! 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/EYMKhkZ7gx