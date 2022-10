Η Γαλατασαράι φέρεται να είναι έτοιμη να εξαντλήσει τις πιθανότητες της προκειμένου να πυροδοτήσει τη βόμβα Κριστιάνο Ρονάλντο και να πραγματοποιήσει την πιο ηχηρή μεταγραφή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Δημοσίευμα τουρκικής ιστοσελίδα έριξε τη βόμβα ότι η Γαλατσαράι είναι σε επαφές με τον Κριστιάνο Ρονάλντο προκειμένου να τον πείσει να μετακομίσει στη Κωνσταντινούπολη και να αγωνιστεί στη ”Τσιμπομ”.

Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ επιθυμεί να αποχωρήσει από το Μάντσετσερ από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ και ο χρόνος του φέτος στους ”κόκκινους διαβόλους” είναι περιορισμένος.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Ρονάλντο επιθυμεί να πάει σε σύλλογο που αγωνίζεται στο Champions League, με τη Γαλατασαράι φέτος να μην συμμετέχει σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση λόγω της μέτριας περσινής σεζόν.

Πάντως ο τουρκικός σύλλογος έχει δείξει διάθεση ήδη από το καλοκαίρι να ενισχυθεί με πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές, φέρνοντας στη Κωνσταντινούπολη ηχηρά ονόματα όπως οι Μάουρο Ικάρντι, Χουάν Μάτα και Λούκας Τορέιρα.

Το δημοσίευμα του τουρκικού μέσου Fotomac

“Ο επικεφαλής του κλαμπ, Ερντέν Τιμούρ, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την προσπάθεια της Γαλατάσαραϊ να αποκτήσει τον παίκτη, που έχει εβδομαδιαίες αποδοχές ύψους 411.000 ευρώ αλλά λέγεται πως βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με τους εκπροσώπους του πάικτη”

🇹🇷⚽ @GalatasaraySK are ready to go all the way to sign Portuguese superstar Cristiano Ronaldo in January. The club hasn’t given any names, but everything suggests Cristiano is the No.1 objective. #TurkishLeague pic.twitter.com/PXDXvDRLny