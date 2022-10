Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να πιστέψει τον διασυρμό που γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Έτιχαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι. Σε ανάλογη κατάσταση και ο Κασεμίρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθ’ όλη τη διάρκεια του ντέρμπι του στην έδρα της Σίτι. Ο Πορτογάλος επιθετικός είδε την ομάδα του να… γονατίζει στο “Έτιχαντ” με 6-3 και δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τηλεοπτικό φακό “συνέλαβε” τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βάζει τα κρύβει το πρόσωπό του με τα χέρια του μετά το τρίτο γκολ της Μάντσετσερ Σίτι, αδυνατώντας να πιστέψει την τροπή που έπαιρνε εκείνη τη στιγμή το ντέρμπι του Μάντσεστερ για τους “κόκκινους διαβόλους”.

Casemiro and Ronaldo’s reaction at the bench of Man United 😭 pic.twitter.com/pJqrrgM5En