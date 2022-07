Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δεχθεί μία μυθική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. 250 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια προσφέρουν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ οι Σαουδάραβες.

Σύμφωνα με πορτογαλικά Μέσα, μία ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, θέλει να αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα.

Η ασύλληπτη πρόταση είναι για δύο χρόνια, με τους Σαουδάραβες να θέλουν να κάνουν πλουσιότερο τον 37χρονο σούπερ σταρ κατά 250 εκατομμύρια ευρώ.

Αν προχωρήσει η μεταγραφή, κερδισμένη θα είναι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θα πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

