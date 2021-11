Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε με σκούφο στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο ίδιος το… δικαιολόγησε με αστείο τρόπο στους συμπαίκτες του.

Σε ένα video που έγινε viral στην Αγγλία, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ των “κόκκινων διαβόλων” φαίνεται να λέει “δεν βγάζω το σκούφο για θα τρέχει η βαφή από τα μαλλιά στο πρόσωπό μου. Θα είμαι σαν τον γραμματέα του Τραμπ”, εννοώντας προφανώς τον δικηγόρο του, Ρούντι Τζουλιάνι.

Ο Ρονάλντο πάντως έχει “τρέλα” με τα μαλλιά του και έχει αλλάξει πάρα πολλά κουρέματα, ενώ και η… βαφή δεν είναι νέο εγχείρημα, αφού και στο παρελθόν είχε ξανθές αντάυγιες.

Ronaldo says he’s wearing a hat to stop hair dye running down his face like Trump’s Secretary! (Rudy Giuliani) 😂 pic.twitter.com/bTBopQy5Zf