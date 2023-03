Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε στους δρόμους της Μαδρίτης με μια πολυτελή Bugatti Centodieci αξίας 8 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον όλων!

Λίγο πριν επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εντοπίστηκε να μπαίνει σε μία πολυτελή Bugatti Centodieci στη Μαδρίτη, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου γύρω του και υπογράφοντας δεκάδες αυτόγραφα!

Το νέο αμάξι του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένα supercar 1.600 ίππων που μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 380 χιλιομέτρων την ώρα και επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα.

Η αξία της συγκεκριμένης… αμαξάρας -που μπήκε στην πανάκριβη συλλογή του Πορτογάλου- ανέρχεται σε περίπου στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ να αναφέρουμε ότι κυκλοφορούν μόνο 10 σε όλο τον κόσμο.

OLHA A NAVE DO HOMEM, FILHO! ESQUEÇA TUDO!Cristiano Ronaldo saiu pra jantar com seu Bugatti Centodieci em Madri e é claro que gerou um alvoroço com os fãs!



Crédito: @GOATTWORLD pic.twitter.com/8gLBHh7nkT