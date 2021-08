Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Γιουβέντους φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι στον… αέρα. Οι επαφές του ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες με την “βέκια σινιόρα” αλλά και την Μάντσεστερ Σίτι.

Το φινάλε της καλοκαιρινής μετεγγραφικής περιόδου πλησιάζει και μια από τις περιπτώσεις παικτών που πολλοί στρέφουν το βλέμμα τους, για να δουν που θα συνεχίσουν, είναι αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το μέλλον του Πορτογάλου στην Γιουβέντους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον… αέρα και ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες έχει αναλάβει δράση. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο ο εκπρόσωπος του “CR7” βρίσκεται στο Τορίνο για συζητήσεις με τη “Μεγάλη Κυρία”.

Ο γνωστός και έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξεκίνησε με την Ουντινέζε επειδή ήθελε να εξετάσει τις επιλογές του και πως ο Μέντες προσέγγισε τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Γιουβέντους εμφανίζεται να θέλει 28 με 30 εκατ. ευρώ για να αποδεσμεύσει τον Πορτογάλο, αλλά οι “πολίτες” δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτά τα χρήματα.

