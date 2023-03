Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε να δείξει για ακόμα μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, δίνοντας χαρά σ’ ένα μικρό θαυμαστή του που επέζησε από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε χαρούμενο ένα 10χρονο αγοράκι που επέζησε από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

Ο νεαρός Ναμπίλ Σαΐντ είχε πει στους διασώστες πως θα ήθελε να συναντήσει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Πορτογάλος ενημερώθηκε για την επιθυμία του 10χρονου αγοριού και έκανε το όνειρο του πραγματικότητα μιας και τον κάλεσε στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Μπατίν που έγινε το Σάββατο, με τους δύο να συναντιούνται στα αποδυτήρια.

Nabil Saeed, a young boy from Syria has achieved his ‘dream’ of meeting Cristiano Ronaldo. ❤️

pic.twitter.com/wm5CSKakde