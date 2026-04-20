Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες: Τα γενέθλια της κόρης τους και το συγκινητικό μήνυμα για τον γιο που έχασαν το 2022

Η 18η Απριλίου είναι μια ημερομηνία με ξεχωριστή σημασία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, μετά από το 2022.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες γιόρτασαν τα τέταρτα γενέθλια της μικρής Μπέλα Εσμεράλντα, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να ξεχάσουν και τον μικρό Άνχελ, τον γιό τους που έφυγε από τη ζωή το 2022, λίγο πριν γεννηθεί.

Όπως συνηθίζουν αυτές τις ημέρες, ο “CR7” και η σύντροφός του μοιράστηκαν στιγμές από τη γιορτή της κόρης τους, σε ένα πάρτι γεμάτο χρώματα και μπαλόνια.

Η διακόσμηση ήταν εντυπωσιακή, με έντονες ροζ και μωβ αποχρώσεις, με το διάσημο ζευγάρι να δημιουργεί ένα γιορτινό σκηνικό για τη μικρή τους Μπέλα Εσμεράλδα.

“Χρόνια πολλά, πριγκίπισσά μου. Τέσσερα χρόνια γεμάτα χαρά. Ο μπαμπάς σε αγαπάει πάρα πολύ” έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μικρής του κόρης.

Στο τέλος του μηνύματός του πρόσθεσε το hashtag #AngelyBella, δείχνοντας πως, ακόμη και σε μια τόσο χαρούμενη στιγμή, ο Άνχελ παραμένει στη σκέψη τους.

Από την πλευρά της, η Χεορχίνα ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη γιορτή. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε μια εικόνα με τον ουρανό, όπου φαινόταν το γράμμα “A”, συνοδευόμενο από emoji αγγέλου και μια λευκή καρδιά.

Ένας διακριτικός τρόπος από την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, για να τιμήσει τη μνήμη του Άνχελ.