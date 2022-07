Σύσκεψη κορυφής στο Κάρινγκτον για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον να δίνει επίσης το “παρών” για να πείσει τον Πορτογάλο σούπερ στα να παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρονάλντο έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χάαγκ θέλει να τον κρατήσει στο “Όλντ Τράφορντ”.

Ο Ολλανδός θα συναντηθεί έτσι με τον ίδιο τον “CR7” και τον μάνατζέρ του, Ζόρζε Μέντες, παρουσία και του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος και αποτελεί πατρική φιγούρα για τον Ρονάλντο και ήταν αυτός που τον οδήγησε στην απόφαση της επιστροφής στη Γιουνάιτεντ, πέρυσι το καλοκαίρι.

Cristiano Ronaldo has arrived back at Man United’s training ground this morning 👀 pic.twitter.com/gF4kTL0XC2