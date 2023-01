Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί εδώ και λίγες ώρες το κορυφαίο μετεγγραφικό απόκτημα στην ιστορία της Αλ Νασρ. Ο νέος του προπονητής, Ρούντι Γκαρσία, προσπάθησε να κάνει ένα αστείο -χρησιμοποιώντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι– που έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Λίγο πριν την επισημοποίηση της απόκτησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Αλ Νασρ, ο προπονητής της ομάδας, Ρούντι Γκαρσία, δήλωσε πως αρχικά ήθελε να φέρει στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι!

«Πρώτα ήθελα να φέρω τον Μέσι. Προσπάθησα να τον φέρω ο ίδιος απευθείας από την Ντόχα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούντι Γκαρσία κάνοντας προφανώς χιούμορ, αφού και ο ίδιος… έσκασε ένα χαμόγελο, όταν είπε τη συγκεκριμένη ατάκα.

«Η παρουσία ενός θρύλου όπως του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία είναι κάτι εξαιρετικό και μεγάλης σημασίας. Θα προσπαθήσουμε να τον ενσωματώσουμε στην ομάδα για να δείξει τι μπορεί να προσφέρει και να δώσει χαρές στους φιλάθλους μας», τόνισε μετά την ανακοίνωση της μεγάλης μετεγγραφής.

Rudi Garcia (Al Nassr manager) before the day of Cristiano Ronaldo’s signing



“I want to bring Messi directly from Doha, Qatar” pic.twitter.com/2B8iKs0B3t