Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την εμπλοκή της συμπολίτισσας Γιουνάιτεντ στην υπόθεση της μετεγγραφής του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τη Γιουβέντους και τα δημοσιεύματα τον ήθελαν κοντά σε συμφωνία με τους “Πολίτες”. Το γεγονός όμως φαίνεται ότι έριξε και τους “κόκκινους διαβόλους” στη… μάχη για την απόκτησή του, βάζοντας “φωτιά” στις εξελίξεις.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο δε, εμφανίστηκε να επιβαίνει σε ιδιωτικό τζετ και τα Μέσα στην Αγγλία έχουν βρίσκονται επί ποδός για να ανακαλύψουν που θα καταλήξει, με τη “βόμβα” της επιστροφής του στο “Ολντ Τράφορντ” να μοιάζει πλέον, πιο πιθανή από ποτέ.

