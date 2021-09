Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πιστεύει πολύ στον εαυτό του και το απέδειξε και με τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υποστηρίζοντας ότι μέχρι και τα 40 του χρόνια θα είναι σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο 36χρονος σούπερ σταρ φόρεσε ξανά τη φανέλα των “κόκκινων διαβόλων” μέσα στο “Ολντ Τράφορντ” και πλέον ετοιμάζεται για το δεύτερο ντεμπούτο του με την ομάδα που “εκτόξευσε” την καριέρα του πριν από πάνω από μία δεκαετία.

Αμέσως μετά δε, έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν είμαι εδώ για διακοπές. Όπως σας είπα, πριν ήταν καλά, κέρδιζα σημαντικά πράγματα και φορούσα τη φανέλα πριν από πολλά χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω ξανά. Είμαστε ικανοί, εγώ και οι συμπαίκτες μου.

Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα, για τους οπαδούς, για το σύλλογο, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι θα βρίσκομαι σε απίστευτο επίπεδο για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια».

