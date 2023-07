Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι όταν είχε την ευκαιρία, με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια απρόσμενη ήττα με 3-2 σετ(6-3, 6-7, 6-3, 4-6, 6-4) από τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς και να αποχαιρετήσει το Wimbledon.

Ενώ του παρουσιάστηκαν ευκαιρίες να πάρει τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, πληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την έλειψε συγκέντρωσης που είχε στο τέταρτο και πέμπτο σετ.

Αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα ο Γιούμπανκς ο οποίος φαινόταν εκτός αγώνα να πάρει αυτοπεποίθηση και συνάμα να αποκτήσει το μομέντουμ, το οποίο ο Τσιτσιπάς εάν και προσπάθησε, τελικά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει.

Το πρώτο σετ κατέληξε στα χέρια του Έλληνα αθλητή, με τον «Στεφ» να κάνει δυο μπρέικ στον Γιούμπανκς και να επικρατεί με 6-3.

Το δεύτερο σετ δεν είχε κάποιο μπρέικ, με τον Γιούμπανκς Νο43 στον κόσμο, να παίρνει τη νίκη στο tie break με 7-6.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει δυο μπρέικ, διατηρώντας παράλληλα το σερβίς του, με αποτέλεσμα να κάνει το 2-1, επικρατώντας ξανά με 6-3.

Ωστόσο στο τέταρτο σετ, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής είχε την ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα, τελικά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να του στοιχήσει.

Συγκεκριμένα στο ένατο γκέιμ ο Γιούμπανκς έκανε μπρέικ, με τον ίδιο στη συνέχεια να διατηρεί το σερβίς του, αποτέλεσμα που του έδωσε τη νίκη στο σετ με 6-4.

Το 2-2 είχε ως αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί στο πέμπτο σετ, εκεί όπου τα πράγματα ξεκίνησαν άσχημα για τον Τσιτσιπά. Ο Γιούμπανκς εκμεταλλεύτηκε το «μουδιασμένο» διάστημα του Έλληνα αθλητή, κάνοντας με το καλημέρα το μπρέικ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο «Στεφ» να βρίσκεται συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο, με τον ίδιο να έχει το άγχος να προβεί σε μπρέικ.

Εν τέλει τα κατάφερε, αφού στο έκτο γκέιμ του πέμπτου σετ, ο Τσιτσιπάς βρήκε απάντηση στο ιδιαίτερα δύσκολο σερβίς του αντιπάλου του, ωστόσο η χαρά του δεν κράτησε για πολύ.

Και αυτό διότι στο αμέσως επόμενο γκέιμ ο Γιούμπανκς απάντησε με μπρέικ στο μπρέικ του Τσιτσιπά, αποτέλεσμα που του έδωσε θέση οδηγού.

Μπορεί ο 24χρονος αθλητής να είχε την ευκαιρία να κάνει και αυτός μπρέικ, ωστόσο η έλλειψη συγκέντρωσης που παρουσίασε και οι βιαστικές του αποφάσεις, είχαν ως αποτέλεσμα ο Γιούμπανκς να καταφέρει να διατηρήσει το σερβίς του και εν τέλει να πάρει τη νίκη.

Χαρακτηριστικό είναι, πως ο Τσιτσιπάς είχε τεράστια ευκαιρία να κάνει μπρέικ στο ένατο γκέιμ του πέμπτου σετ, όταν δυο φορές είχε μπρέικ πόιντ, ωστόσο δεν τα κατάφερε ποτέ, με αποτέλεσμα να γνωρίζει μοιραία την ήττα.

Αυτή η ήττα του στερεί τη δυνατότητα να προχωρήσει και άλλο στο Wimbledon, με τον ίδιο να έχει γενικότερα μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο τουρνουά, πληρώνοντας επί της ουσίας ένα black out, κόντρα σε ένα υποδεέστερο και σαφώς κατώτερο αντίπαλο.

