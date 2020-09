Ο θρύλος των Πίστονς, Αϊζάια Τόμας, τα’ βαλε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το γεγονός πως δεν μάρκαρε τον Τζίμι Μπάτλερ στην ήττα των Μπακς από τους Χιτ (ο ηγέτης της ομάδας του Μαϊάμι έκανε μεγάλη… ζημιά στα “Ελάφια”).

Ο Τζίμι Μπάτλερ πέτυχε 40 πόντους κόντρα στους Μπακς και οδήγησε τους Χιτ στη νίκη στο Game 1 της σειράς των δυο ομάδων, στα ημιτελικά της Ανατολής στο ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε μετά την ήττα των “Ελαφιών”, για το γεγονός πως δεν ανέλαβε το μαρκάρισμα του Μπάτλερ, αναφέροντας: “Δεν μου ζήτησε ο προπονητής να το κάνω. Θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής μου”

Η κουβέντα αυτή έδωσε… τροφή στον Αϊζάια Τόμας. Ο παλιός ηγέτης των Πίστονς άσκησε σκληρή κριτική στον Αντετοκούνμπο., τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι… δουλειά του κορυφαίου αμυντικού του ΝΒΑ για να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

«Σαν ανταγωνιστικό πνεύμα και κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς, είναι δική σου δουλειά να πάρεις αυτή την αποστολή. Είμαι σίγουρος πως ο Μάρκους Σμαρτ, ο Έιβερι Μπράντλεϊ και ο Κογουάι Λέοναρντ θα είχαν πει ‘γαμ@@ε το, θα τον αναλάβω εγώ’», έγραψε στο Twitter.

As a competitor and DPOY that’s your job to take that assignment. I know Marcus smart, Avery Bradley, kawhi woulda been like FOH I’m guarding him. https://t.co/kEHStlPiJU