Κροατία – Ελλάδα 98-73: Βαριά ήττα για την Εθνική μπάσκετ γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ γυναικών ηττήθηκε και εκτός έδρας από την Κροατία με 98-73 για την τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket, όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της.

Κορυφαία για την Εθνική μπάσκετ γυναικών ήταν η Μαριέλλα Φασούλα που έκανε double double με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Παρκς με 20 πόντους, όμως δεν έφταναν για να δώσουν τη νίκη κόντρα στην Κροατία.

Η 17χρονη Βουκόσα ήταν καταπληκτική για τις νικήτριες με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ η Νόκιτς ήταν η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης με 27 πόντους.

Η γαλανόλευκη στοχεύει πλέον στη δεύτερη θέση και θα κληθεί να την εξασφαλίσει στα επόμενα παιχνίδια με Βόρεια Μακεδονία και Δανία.

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μπράλιτς): Λάζιτς 15 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ασίστ), Μουλ 2, Βούκιτς, Μπέγκιτς 14 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νόβακ 3, Τσβίτκοβιτς 13 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μάντιτς, Βούκσιτς 3, Μπούρα 2, Βούκοσα 17 (4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βόιτουλεκ 2, Ντόικιτς 27 (6/13 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 12/15 βολές, 5 ριμπαόυντ, 5 ασίστ).

ΕΛΛΆΔΑ (Πρέκας): Κριμίλη 2, Σταμολάμπρου 5, Μποσγανά, Παυλοπούλου (6 ασίστ), Τσινέκε 2, Λούκα 2, Σπανού 12 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χριστινάκη 8 (5 ριμπάουντ), Παρκς 20 (5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φασούλα 22 (7/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 14 ριμπάουντ).

Η βαθμολογία του ομίλου

Κροατία 3-1

Ελλάδα 2-2

Δανία 2-2

Βόρεια Μακεδονία 1-3