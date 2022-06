Το “σκληρό” τάκλιν του Βίντα στον Ενκουνκού στο 22′ του Κροατία – Γαλλία, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, δεν… τιμωρήθηκε όπως θα έπρεπε από τον διαιτητή.



Ο Κριστόφ Ενκουνκού δέχθηκε ένα επικίνδυνο τάκλιν από τον Ντομαγκόι Βίντα, με τον Κροάτη αμυντικό να μαρκάρει τον Γάλλο αντίπαλο του από πίσω.

Μάλιστα, ο Βίντα τράβηξε τον Ενκουνκού και από τον ώμο και τον έριξε… άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή να δείχνει -μόνο- κίτρινη κάρτα στον παίκτη των γηπεδούχων.

