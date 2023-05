Το ρεπορτάζ της Daily Mail ήρθε να βάλει… φωτιά στο φετινό τελικό του Champions League, σχετικά με την έδρα διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα.

Η UEFA φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο, ο τελικός του Champions League (10.06) να μην πραγματοποιηθεί στην Κωσταντινούπολη όπως αρχικά αυτό έχει προγραμματιστεί, εξετάζοντας την περίπτωση της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ματ Χιούζ της Daily Mail οι άνθρωποι της UEFA ανησυχούν για πιθανές αναταραχές στην τουρκική πρωτεύουσα, εξαιτίας των εκλογών στην γείτονα χώρα (14 Μαΐου) και έκαναν ήδη ανεπίσημη επαφή με την πορτογαλική Ομοσπονδία για να φιλοξενήσει τον τελικό στη Λισαβόνα σε περίπτωση ανάγκης.

Θυμίζουμε πως τόσο το 2020 όσο και το 2021 ήταν να γίνει ο τελικός στην Κωνσταντινούπολη, όμως εν τέλει άλλαξε η έδρα λόγω κορονοϊού.

