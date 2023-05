Η UEFA έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια για τον τελικό του Champions League του 2023 και ξεκαθάρισε ότι αυτός θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Κωνσταντινούπολη.

Οι εκλογές και η έκρυθμη κατάσταση στην Τουρκία, δημιούργησαν αμφιβολίες για τον τελικό του Champions League, με δημοσιεύματα να θέλουν την UEFA να εξετάζει άλλες χώρες για τη “μετακόμιση” του μεγάλου αγώνα. Η ίδια η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξέδωσε έτσι ανακοίνωση, με την οποία και αρνήθηκε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, η UEFA τόνισε τα εξής: «Μετά από ορισμένες ανακριβείς και αβάσιμες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, η UEFA θα ήθελε να ξεκαθαρίσει τη θέση για τον τελικό του Champions League του 2023. Ο τελικός του UEFA Champions League του 2023 θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπως είχε προγραμματιστεί, στις 10 Ιουνίου 2023. Η UEFA δεν έχει συζητήσεις περί του αντιθέτου με πολιτικούς θεσμούς, κυβερνήσεις ή εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες».

The 2023 Champions League final will be held in Istanbul, UEFA said in a statement on Friday that discounted reports they were considering moving the game due to political unrest. https://t.co/RVAkoeBwA9