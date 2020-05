Μετά την Bundesliga, τη La liga και την Premier League, ήρθε και η ώρα της ιταλικής Serie A να οριστικοποιήσει την επανέναρξη του πρωταθλήματός.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές της Ιταλίας έδωσαν το “πράσινο φως” για να ξεκινήσουν και πάλι οι αγώνες, μετά τη διακοπή που προκάλεσε ο κορονοϊός και οι ομάδες της Serie A θα επιστρέψουν σε αγωνιστική δράση.

Η πρώτη σέντρα για την επανέναρξη του ιταλικού πρωταθλήματος θα γίνει στις 20 Ιουνίου, με τα παιχνίδια να διεξάγονται και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς οπαδούς στις κερκίδες, με όλα τα ματς να είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Serie A will resume on June 20 after the Italian government gave its approval on Thursday.