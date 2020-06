Το τένις ξεκινάει ξανά και επίσημα, με την ATP και την WTA να ανακοινώνουν τις πρώτες ημερομηνίες των αγώνων που θα διεξαχθούν, μετά τη διακοπή του κορονοϊού, με την Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά να μπαίνουν ξανά στα κορτ για του tour.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το πρώτο τουρνουά για τις γυναίκες θα είναι αυτό του Παλέρμο στις 3 Αυγούστου, ενώ οι άνδρες επιστρέψουν στις 14 του μήνα για το Citi Open της Ουάσινγκτον.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες για τα δύο μεγάλα Γκραν Σλαμ, το US Open θα διεξαχθεί οριστικά στις 31 Αυγούστου και το Roland Garros στις 27 Σεπτεμβρίου.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.



The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.