Ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε για τους τραυματισμούς παικτών ενόψει του Μουντιάλ 2022 και ξέσπασε για τον προγραμματισμό και το υπερβολικά απαιτητικό πλάνο μέσα στη σεζόν.

«Είμαστε όλοι ένοχοι» δήλωσε ο Κλοπ και αναρωτήθηκε αν πρέπει να ρωτήσει τους ποδοσφαιριστές τους στη Λίβερπουλ αν θέλουν να παίξουν τα επόμενα παιχνίδια ή να… ξεκουραστούν ενόψει του Μουντιάλ στο Κατάρ.

“Μισώ αυτό το θέμα. Αυτά τα προβλήματα ήταν τόσο ξεκάθαρα και κανείς δεν το ανέφερε μέχρι τρεις ή τέσσερις εβδομάδες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και τώρα ξαφνικά οι παίκτες τραυματίζονται και λένε: “δεν μπορεί να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ουάου!”.

Αυτή η κατάσταση, οι παίκτες που τραυματίζονται στη σεζόν και χάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν είναι καινούργια. Μετά από μια μακρά σεζόν συμβαίνει παντού στον κόσμο. Αλλά τώρα το να ξεκινήσεις το Μουντιάλ μια εβδομάδα μετά το τελευταίο παιχνίδι, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι τρελό.

Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς και πώς το αντιμετωπίζουμε. Μου κάνετε την ερώτηση τώρα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνω; Πρέπει να ρωτήσω τους παίκτες πριν από το ματς με τη Σαουθάμπτον ή την Ντέρμπι Κάουντι, “θέλετε πραγματικά να παίξετε;” Είμαστε όλοι ένοχοι. Οι παίκτες που τραυματίζονται και δεν μπορούν να παίξουν είναι καταστροφή, αλλά πώς γίνεται να το αλλάξουμε;”.

