Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το μέλλον του και τα σενάρια έχουν πάρει… φωτιά στη Βρετανία, κάνοντας έξαλλο τον ίδιο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Μετά το “fake news” που είχε σχολιάσει σε δημοσίευμα για επιστροφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Ρονάλντο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και για όσα γράφονται για τη συμπεριφορά του και τις απαιτήσεις του προς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε νέο του σχόλιο στα social media, ο Ρονάλντο έγραψε τα εξής: «Αδύνατον να μην μιλήσετε για μένα μια μέρα. Διαφορετικά ο Τύπος δεν βγάζει χρήματα. Ξέρεις ότι αν δεν λες ψέματα δεν μπορείς να τραβήξεις την προσοχή των ανθρώπων. Συνεχίστε έτσι και μια μέρα θα έχεις κάποια νέα σωστά».

🗣 Cristiano Ronaldo hits back on ‘lies’ told by the media 👆 pic.twitter.com/qvoMJ6pkot