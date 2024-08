Ξέσπασε ο Τζόκοβιτς με retweet σε ανάρτηση του Τσιτσιπά για το λάθος της χρονιάς στο τένις: «Είναι ντροπιαστικό»

Η απίστευτη φάση στο νικητήριο πόντο του αγώνα του Τζακ Ντρέιπερ με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ έχει προκαλέσει σάλο στην τενιστική κοινότητα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε θέση, με retweet σε ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σχολιάζοντας το video με το λάθος του διαιτητή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε “δεν νομίζω ότι έχω δει ξανά τέτοιο χτύπημα” και ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λειτουργούν οι διαιτητές στο τένις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος θρύλος του τένις ξέσπασε για την απουσία του video από τέτοιες φάσεις και έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: «Είναι ντροπιαστικό να μην έχουμε τη δυνατότητα replay σε τέτοιου είδους καταστάσεις στο court. Αυτό που είναι ακόμα πιο γελοίο είναι ότι δεν έχουμε θεσπίσει τον κανόνα που θα επέτρεπε στους διαιτητές της καρέκλας να αλλάξουν την αρχική υπόδειξη με βάση την αναθεώρηση βίντεο που γίνεται εκτός γηπέδου!

Όλοι όσοι παρακολουθούσαν από την τηλεόραση είδαν τι συνέβη στην επανάληψη, ωστόσο οι παίκτες στο γήπεδο βρίσκονταν στο «σκοτάδι» χωρίς να γνωρίζουν ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε Hawkeye (σ.σ. video), ζούμε στον τεχνολογικά προηγμένο 21ο αιώνα! Παρακαλώ Tours, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ανοησία δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK