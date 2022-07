Η Ροζάριο Σεντράλ με τον Κάρλος Τέβεζ στον πάγκο πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 επί της Νιούελς Ολντ Μπόις, σε ένα τοπικό ντέρμπι με φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης όμως, έγινε ο 18χρονος Βέλιζ, ο οποίος πήρε το… βάπτισμα του πυρός από τον Τέβεζ και τον δικαίωσε απόλυτα, σκοράροντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το τέλος του αγώνα δεν άντεξε μάλιστα και ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει», ψέλλισε ο ίδιος ο Βέλιζ εμφανώς συγκινημένος από την επιτυχία του.

🇦🇷Incredible reception for Carlos Tevez’s Rosario Central from their fans as they took to the field for their derby at home to Newell’s Old Boys in Argentina.pic.twitter.com/wEWn9tOGqw