Ο Λούκα Μόντριτς είναι ίσως ο κορυφαίος Κροάτης ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και πλέον είναι και αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική του Ομάδα.

Στο παιχνίδι της Κροατίας με την Κύπρο, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης συμπλήρωσε 135 συμμετοχές με το εθνόσημο και ξεπέρασε τον Ντάριο Σρνα στη σχετική λίστα.

Το γεγονός γιορτάστηκε στο ξενοδοχείο της ομάδας, με τους συμπαίκτες του να τον χειροκροτούν όρθιοι και τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα, λίγο πριν έρθει και η τούρτα με τον αριθμό 135 προς τιμήν του.

