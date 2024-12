Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Παναχαϊκή τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών

Τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας κλείδωσαν. Το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα, ενώ ο ΟΦΗ θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει μακριά στον θεσμό, αντιμετωπίζοντας την Παναχαϊκή που αγωνίζεται στη Super League 2.

Ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίστηκε χωρίς εκπλήξεις, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τσέκαραν το μεταξύ τους ραντεβού στους “8”. Η πρώτη μονομαχία των δύο ομάδων αναμένεται να γίνει μέσα στο διήμερο 17/18 Δεκεμβρίου στην OPAP Arena. Η ρεβάνς στην Τούμπα θα γίνει μεταξύ 7,8 ή 9 Ιανουαρίου στην Τούμπα, όπως προβλέπει ο αρχικός προγραμματισμός της ΕΠΟ.

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή στο δεύτερο ζευγάρι των προημιτελικών που έγινε γνωστό, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Ατρόμητος – Παναθηναϊκός.

Το Κύπελλο συνεχίζεται την Πέμπτη (5/12) με τις αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης – Ζάκυνθος και Πανιώνιος – Πανσερραϊκός.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-0

1ο ματς Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος (2-1 το πρώτο παιχνίδι)

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (0-2 το πρώτο παιχνίδι)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs – Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ