Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Λεβαδειακός προκρίθηκε στα ημιτελικά μετά από 41 χρόνια

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στο νοκ άουτ παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και βρίσκεται στην κορυφαία 4άδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 41 ολόκληρα χρόνια.

Σε μία τρομερή σεζόν στην Ελλάδα, ο Λεβαδειακός είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας στη Super League και έγραψε ήδη ιστορία και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με την πρόκρισή του στα ημιτελικά.

Η τελευταία φορά που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν το 1985, όταν και αντιμετώπισαν σε διπλή “μονομαχία” την ΑΕΛ, με αποτέλεσμα δύο ήττες (0-2 και 5-0). Οι «Βυσσινοί» είχαν κατακτήσει τότε το τρόπαιο στον τελικό, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.