Κύπελλο Ισπανίας: Φοβερή ατμόσφαιρα στη βροχή πριν το Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης από τους οπαδούς των Βάσκων

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και οι οπαδοί των Βάσκων έχουν βάλει… φωτιά έξω από το γήπεδο, δημιουργώντας από νωρίς μία ατμόσφαιρα… κόλαση για το ματς.

Μετά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει “χρυσή” ευκαιρία να πανηγυρίσει μία μεγάλη πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Κύπελλο Ισπανίας και οι οπαδοί της προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν από την πλευρά τους για να τη βοηθήσουν.

Η ατμόσφαιρα στο Μπιλμπάο είναι “καυτή” από νωρίς και οι φίλοι των Βάσκων έχουν μετατρέψει τη νύχτα μέρα, έξω από τον Σαν Μαμές, πριν το μεγάλο ματς για τα ημιτελικά.

😨 Pumped up! Eskerrik asko, Athleticzales‼️



Now it’s time to enjoy the big match! 🙏#AthleticAtleti 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/9CSjXLDilp